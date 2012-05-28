高松支店長に関根氏、企画局審議役に川添氏＝日銀人事

［東京 ２８日 ロイター］ 日銀は２８日、同日付で広島支店長に水口毅・情報サービス局参事役、高松支店長に関根敏隆・調査統計局経済調査課長をそれぞれ充てる人事を発表した。

米谷達哉・広島支店長は金融機構局審議役兼金融高度化センター長に、清水季子・高松支店長は金融機構局上席考査役にそれぞれ異動する。また企画局審議役に総務人事局の川添敬氏が就任し、同ポストは梅森徹審議役との２人となる。

このほか金融機構局審議役に山岡浩巳・同局参事役、調査統計局審議役に市川能英・同局参事役、発券局審議役に高橋経一・同局参事役、金融機構局金融システム調査課長に中村康治・調査統計局企画役、調査統計局経済調査課長に鎌田康一郎・同局参事役、静岡支店次長に蔵本雅史・調査統計局企画役兼総務人事局企画役、長崎支店次長に宮阪隆彦・金融機構局企画役がそれぞれ就任する。

川添敬（かわぞえ・さとし）氏

１９８３年東大法卒、日銀入行。２００９年７月静岡支店長、１１年５月欧州統括役ロンドン事務所長。千葉県出身、５１歳。

米谷達哉（やねたに・たつや）氏

１９８３年東大経卒、日銀入行。２００６年７月下関支店長、０９年５月金融研究所参事役、１０年７月広島支店長。神奈川県出身、５３歳。

山岡浩巳（やまおか・ひろみ）氏