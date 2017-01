ロス暴動発端事件の被害者Ｒ・キングさん死去、プールで溺死

[ロサンゼルス 17日 ロイター] 1992年に発生した米ロサンゼルス暴動の発端となった白人警官による黒人青年暴行事件の被害者、ロドニー・キングさんが17日、ロサンゼルス郊外にある住宅のプールで死亡しているのが見つかった。47歳だった。

地元警察は、キングさんが溺死したとの見方を示している。事件性はないとみられる。

キングさんは1991年3月3日、スピード違反で検挙された後に4人の白人警察官から暴行を受けた。翌年に警官全員が無罪となったことから、計53人が死亡する暴動が発生した。

ロス暴動から20年以上が経過した今年、キングさんは事件の回顧録「The Riot Within: My Journey from Rebellion to Redemption(原題)」を出版していた。