コラム：「第二の基軸通貨」プレミアム剥落後のユーロ＝唐鎌大輔氏

[東京 26日 ロイター] 今から4年前の2008年、欧州委員会経済金融総局は、「EMU@10:Successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union」と題したレポート(以下、EMU10レポート)を発表した。

題名の通り、ユーロ導入10周年を振り返る論文で、筆者も執筆陣の一人だった。当時、欧州委員会はEMU10プロジェクトという名の下にユーロ導入10周年にちなんだ、さまざまな企画を試みており、このレポートもその一環であった。

筆者は2007―2008年にブリュッセルに駐在していたが、為替水準だけを尺度とすれば、当時がユーロの最盛期だったと言っても過言ではなく、とにかく「ユーロは高かった」という印象が鮮明に残っている。同時期にユーロ圏に居住していた日本人やユーロ圏を訪れた日本人観光客が「こんなものがこんなに高いのか」という感覚を覚えたことは1度や2度ではないだろう。金融市場の状況も今とは真逆で、ユーロを語る際は頻繁に「第二の基軸通貨」という枕詞が付けられ、先行きに関しては「どこまで上がるのか」を念頭に、ユーロ/ドルで2.00ドル、ユーロ/円で200円という声も聞こえていた。

なお、前年の2007年は現在のリスボン条約の源流となったローマ条約が調印50周年を迎え、各国で記念硬貨が発行されるという時期でもあった。2007―2008年の欧州連合(EU)は、どこか自己陶酔にも似た空気が漂っていたように記憶する。

今振り返れば、筆者はユーロが最も評価されていた時代に欧州委員会に在籍し、その歴史を振り返る考察を行っていたわけだが、あれから4年が経った2012年は加盟国の離脱シナリオを考察することが多くなっている。為替相場では「ギリシャ離脱を受けて、ユーロはどこまで落ちるか」という論点が取りざたされ、ユーロに対する信認はたった4年で180度変わってしまったことを痛感せざるを得ない。

ただし、上述のEMU10レポートでは「ユーロが国際通貨としての役割を拡大し続けていくためには依然として相当の余地がある(there is considerable scope for the euro to continue expanding its role as a global currency)」と述べられており、EU当局からしても「第二の基軸通貨」という枕詞が過剰との認識は多少抱いていた。

EUが欧州の拡大と深化に酔っていたのは事実だが、欧州の外でもユーロを過剰に持ち上げるムードが漂っていたことは否めない事実だろう。ギリシャがドイツと同等のコストで資金調達をできたことも、日本人が違和感を覚えていたユーロ圏の物価も、今思えばそれが異常なのであり、ユーロに関しては「4年で評価が急落した」というよりも「4年で正常な評価に修正された」もしくは「4年で夢から覚めた」という方が適切かもしれない。