情報ＢＯＸ：民主党に離党届を提出した議員

［東京 ２日 ロイター］ 民主党に２日、離党届を提出した議員は以下の通り。（五十音順、敬称略）

▽衆議院（３８人）

相原史乃、青木愛、東祥三、石井章、石原洋三郎、小沢一郎、大谷啓、大山昌宏、太田和美、岡島一正、岡本英子、笠原多見子、金子健一、川島智太郎、木村たけつか、菊池長右エ門、京野公子、熊谷貞俊、黒田雄、小宮山泰子、古賀敬章、瑞慶覧長敏、菅川洋、鈴木克昌、高松和夫、玉城デニー、中野渡詔子、萩原仁、畑浩治、樋高剛、福嶋健一郎、牧義夫、松崎哲久、三宅雪子、水野智彦、村上史好、山岡賢次、横山北斗

▽参議院（１２人）

佐藤公治、主浜了、谷亮子、外山斎、友近聡朗、中村哲治、はたともこ、姫井由美子、平山幸司、広野ただし、藤原良信、森ゆうこ