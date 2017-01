北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが8日にまとめた7月5日─8日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Amazing Spider-Man....................6500万ドル 2 (1) Ted....... ...............................3260万ドル 3 (2) Brave ....................................2010万ドル 4 (*) Savages...................................2640万ドル 5 (5) Magic Mike ...............................1180万ドル 6 (4) Tyler Perry's Madea's Witness Protection..1020万ドル 7 (5) Madagascar 3: Europe's Most Wanted........770万ドル 8 (*) Katy Perry: Part of Me**..................710万ドル 9 (8) Moonrise Kingdom .........................470万ドル 10 (NR)To Rome with Love ........................350万ドル [ロサンゼルス 8日 ロイター]