北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが８日にまとめた７月５日─８日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Amazing Spider-Man....................６５００万ドル 2 (1) Ted....... ...............................３２６０万ドル 3 (2) Brave ....................................２０１０万ドル 4 (*) Savages...................................２６４０万ドル 5 (5) Magic Mike ...............................１１８０万ドル 6 (4) Tyler Perry's Madea's Witness Protection..１０２０万ドル 7 (5) Madagascar 3: Europe's Most Wanted........７７０万ドル 8 (*) Katy Perry: Part of Me**..................７１０万ドル 9 (8) Moonrise Kingdom .........................４７０万ドル 10 (NR)To Rome with Love ........................３５０万ドル ［ロサンゼルス ８日 ロイター］
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