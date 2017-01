Ａ・ジョリーがサラエボ名誉市民に、「絆を強く感じた」

[サラエボ 7日 ロイター] ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争(1992─95年)を題材にした映画で初めてメガホンを取った米女優アンジェリーナ・ジョリーが7日、第18回サラエボ映画祭に出席。サラエボ市当局から名誉市民の称号が贈られた。

3人の子どもを連れてサラエボを訪れたジョリーは、称号を受け取ると「これは私にとって非常に大きな意味を持つ。私の心はサラエボにある」と涙ながらに語った。ジョリーが同映画祭に出席するのは2度目。

初監督作品「In the Land of Blood and Honey(原題)」では、セルビア人男性とボスニア人イスラム教徒の女性との恋愛が描かれている。

スピーチの中で「ボスニアでの経験はとてもユニークで、地元の人たちとの絆を強く感じた」と振り返ったジョリー。「いつかまた監督をしてみたい気持ちはある。アフガニスタンのような国のことを学びたいが、私がその題材で映画を作るのに適した人物かは分からない」と次作については明言を避けた。