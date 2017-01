米歌手ピンクが新アルバムを9月に発表、4年ぶりの作品

7月9日、米グラミー賞を受賞したこともあるポップ歌手ピンクが、6枚目となるスタジオアルバム「The Truth About Love(原題)」を9月にリリースする。新作発表は約4年ぶり。ハリウッドで昨年11月撮影(2012年 ロイター/Gus Ruelas)

[ロサンゼルス 9日 ロイター] 米グラミー賞を受賞したこともあるポップ歌手ピンク(32)が、6枚目となるスタジオアルバム「The Truth About Love(原題)」を9月にリリースする。新作発表は約4年ぶりとなる。

レコード会社RCAは新アルバムについて「異なる愛をテーマにした、ピンクによるアプローチ」だとしている。新作からのシングル「Blow Me (One Last Kiss)(原題)」は、オフィシャルサイトなどで先週に公開された。

ピンクは2000年に発表したデビューアルバム「キャント・テイク・ミー・ホーム」で一躍有名になり、全世界で3000万枚以上のアルバムを売り上げている。