マイケルやＪ・レノンのお宝アイテム、ネットで競売に

[ニューヨーク 25日 ロイター] マイケル・ジャクソンが「ジャクソン5」のアルバムのジャケットで着ていた衣装など、有名芸能人ゆかりの品々が、25日からインターネット上でオークションに出品される。

競売元「Gotta Have It」のピーター・シーゲル最高経営責任者(CEO)によると、マイケルが1973年のアルバム「G.I.T. Get it Together(原題)」で着ていた衣装は、最低入札価格が5万ドル(約390万円)になる予定。

また、ジョン・レノンがビートルズ初期に着ていた襟なしジャケットも出品されるが、こちらの最低入札価格は2万ドルが予定されている。

8月3日まで行われるオークションにはこのほか、エルビス・プレスリーの金のネックレス、エリック・クラプトンの手書きの歌詞、ジミ・ヘンドリックスのギターストラップ、ホイットニー・ヒューストンの金色のビスチェなど、音楽ファンにはたまらない「お宝アイテム」が多く出されるという。