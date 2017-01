コラム：宗教学と経済学から見た欧州債務危機の深層＝上野泰也氏

[東京 6日 ロイター] 長期化するユーロ圏債務危機。これまでに欧州連合(EU)に対して金融支援を要請した通貨統合参加国は、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペイン、キプロスの5か国に上る。そして、市場が次に金融支援を要請する最有力候補と見ているのはスロベニアである。

スロベニアのクラニェツ中銀総裁やシュシュテルシッチ財務相は、銀行セクター救済のために同国が金融支援を将来要請する可能性を認めている。7月9日のユーロ圏財務相会合ではスロベニア問題も議論された。このほか、イタリアは国債利回りが市場で恒常的に高めになっており、モンティ首相は欧州安定メカニズム(ESM)による国債買入れ支援を要請する可能性に言及している。

そのイタリアでは来年の春に総選挙が行われる見通しだ。モンティ首相が退任の意向を表明する一方で、ベルルスコーニ前首相が再登板を目指す動きを見せており、政治が再び混乱しようものならば、イタリアが次の危機の火種になる恐れがある。

周縁国と呼ばれることもある欧州の「南」の国々が金融支援を要請し、ドイツやオランダ、フィンランドをはじめとする「北」の国々が主導する形で救済に厳しい条件が付けられるというのが、もはやパターン化された欧州債務危機の対立の構図と言えよう。

中央大学総合政策学部の保坂俊司教授は、ユーロ危機を引き起こした当事国が総じてカトリック国(あるいは非プロテスタント系)であることに着目し、欧州債務危機の根源に倫理観、特に経済倫理の違いがあるとの指摘を行っている(「週刊エコノミスト」2012年6月19日号掲載論文「宗教の歴史 カトリックとプロテスタント 欧州危機が示す倫理観の差」)。

日本の外務省ホームページで、冒頭で挙げた7カ国の宗教分布を調べてみると、カトリック教徒の比率は、イタリアで約97%、アイルランドで約87%、スペインで約75%(外務省は「と言われる」として限定的表現は避けている)、ポルトガルで「圧倒的多数」、スロベニアで57.8%だという(ギリシャとキプロスではギリシャ正教が優位)。保坂教授は、カトリック派の国々について、「倹約や勤勉が美徳とされる日常生活重視のプロテスタント派とはやや異なり、人間生活の意味を多元的にとらえる。言い換えれば、財政健全化のために身を削るような倹約をするよりも、他の道があるはずだと考える」(前出の論文より引用)と指摘している。

また、先日ある日銀関係者からご教示いただいたが、英ウォーリック大学のサッシャ・ベッカー教授も、カトリックとプロテスタントという宗派の違いが欧州の「南」と「北」の財政状況の差異につながっていると述べている(英紙「ガーディアン」2011年10月31日付記事「Protestant v Catholic: which countries are more successful」)。同教授の分析によれば、一般論として(欧州では)プロテスタントはカトリックよりも高いレベルの教育を受ける傾向が強く、それが経済的成功の一因であり、女性の社会進出が活発になった20世紀以降もそうした傾向は変わっていないという。