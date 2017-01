北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが3日にまとめた8月31日─9月3日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Possession ............................2130万ドル 2 (*) Lawless ...................................1300万ドル 3 (1) Expendables 2..............................1120万ドル 4 (2) The Bourne Legacy.......................... 940万ドル 5 (3) ParaNorman ................................ 880万ドル 6 (6) The Odd Life of Timothy Green ............. 850万ドル 7 (5) The Dark Knight Rises ..................... 790万ドル 8 (7) 2016: Obama's America ..................... 710万ドル 9 (4) The Campaign .............................. 700万ドル 10 (9) Hope Springs ............................. 600万ドル [ロサンゼルス 3日 ロイター]