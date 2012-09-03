北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが３日にまとめた８月３１日─９月３日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Possession ............................２１３０万ドル 2 (*) Lawless ...................................１３００万ドル 3 (1) Expendables 2..............................１１２０万ドル 4 (2) The Bourne Legacy.......................... ９４０万ドル 5 (3) ParaNorman ................................ ８８０万ドル 6 (6) The Odd Life of Timothy Green ............. ８５０万ドル 7 (5) The Dark Knight Rises ..................... ７９０万ドル 8 (7) 2016: Obama's America ..................... ７１０万ドル 9 (4) The Campaign .............................. ７００万ドル 10 (9) Hope Springs ............................. ６００万ドル ［ロサンゼルス ３日 ロイター］
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