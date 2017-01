北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが23日にまとめた9月21日─23日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (*) End of Watch..........................1300万ドル

1 (*) House at the End of the Street........1300万ドル

3 (*) Trouble with the Curve............... 1270万ドル

4 (2) Finding Nemo (3D).....................940万ドル

5 (1) Resident Evil: Retribution............670万ドル

6 (*) Dredd.................................630万ドル