米ハイテク新興企業、4分の1は移民が起業＝報告書

[サンフランシスコ 2日 ロイター] シリコンバレーを中心とする米国のハイテク業界では、新興企業の約4分の1は移民が起業していることが分かった。

非営利団体(NPO)「カウフマン財団」の支援で作成された報告書「America's New Immigrant Entrepreneurs: Then and Now(原題)」で明らかになったもので、同報告書は11月の米大統領選で争点の1つとなる移民政策について、規制を緩和すべきだと提言している。

それによると、米国のエンジニアリングおよびハイテク関連の新興企業のうち、創業者に移民が1人以上いる会社は全体の24.3%。シリコンバレーの335社では、この傾向はさらに顕著で、創設者に移民が1人以上いる会社の割合は43.9%に跳ね上がった。

報告書は「米国がグローバル経済で競争力を維持するためには、高い技術を持った移民は今後も重要な資産だ」と指摘。執筆者の1人、シンギュラリティ大学のビベク・ワドハ氏は「もし新興企業ビザがあれば、全米で何万もの新興企業が誕生するだろう」と述べ、移民政策緩和の必要性を訴えた。

一方、多くの労働組合など移民政策の緩和反対派は、移民の流入により、ソフトウェアエンジニアなどで国内の雇用が奪われると主張している。

来月の米大統領選では、ヒスパニック系有権者らにとって移民政策が極めて重要な問題。米国で生活する移民の数は約4000万人と、全人口の13%を占める規模まで増えており、オバマ・ロムニー両陣営とも軽視できない存在となっている。