北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２６日にまとめた１２月２３─２６日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (3) Mission: Impossible - Ghost Protocol..４６２０万ドル 2 (1) Sherlock Holmes: A Game of Shadows....３１８０万ドル 3 (2) Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked..２０００万ドル 4 (*) The Girl With the Dragon Tattoo.......１９４０万ドル 5 (*) The Adventures of Tintin..............１６１０万ドル 6 (*) We Bought a Zoo.......................１５６０万ドル 7 (*) War Horse.............................１５００万ドル 8 (*) The Darkest Hour......................５５０万ドル 9 (4) New Year's Eve........................５００万ドル 10(11) The Descendants.......................３４０万ドル ［ロサンゼルス ２６日 ロイター］
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