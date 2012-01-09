北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが８日にまとめた１月６─８日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Devil Inside .....................３４５０万ドル 2 (1) Mission: Impossible - Ghost Protocol..２０５０万ドル 3 (2) Sherlock Holmes: A Game of Shadows....１４１０万ドル 4 (5) The Girl With the Dragon Tattoo.......１１３０万ドル 5 (3) Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked..９５０万ドル 6 (4) War Horse ............................８６０万ドル 7 (6) We Bought a Zoo ......................８５０万ドル 8 (7) The Adventures of Tintin .............６６０万ドル 9(17) Tinker Tailor Soldier Spy ............５８０万ドル 10 (8) New Year's Eve .......................３３０万ドル ［ロサンゼルス ８日 ロイター］
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