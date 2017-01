北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが8日にまとめた1月6─8日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) The Devil Inside .....................3450万ドル 2 (1) Mission: Impossible - Ghost Protocol..2050万ドル 3 (2) Sherlock Holmes: A Game of Shadows....1410万ドル 4 (5) The Girl With the Dragon Tattoo.......1130万ドル 5 (3) Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked..950万ドル 6 (4) War Horse ............................860万ドル 7 (6) We Bought a Zoo ......................850万ドル 8 (7) The Adventures of Tintin .............660万ドル 9(17) Tinker Tailor Soldier Spy ............580万ドル 10 (8) New Year's Eve .......................330万ドル [ロサンゼルス 8日 ロイター]