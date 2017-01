北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが29日にまとめた1月27─29日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (*) The Grey ................................2000万ドル

2 (1) Underworld: Awakening ...................1250万ドル

3 (*) One for the Money .......................1180万ドル

4 (2) Red Tails ...............................1040万ドル

5 (*) Man on a Ledge ..........................830万ドル

6 (4) Extremely Loud & Incredibly Close .......710万ドル