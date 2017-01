主要銀行の格付け見直し、不確実な情勢受けて修正した基準を反映させるのが狙い＝Ｓ＆Ｐ

[5日 ロイター] 米格付け会社スタンダード&プアーズ(S&P)は5日、11月29日に発表した格付け基準の変更に伴う世界上位37銀行の格付け見直しに関するリポート「What's Behind Our Ratings On The Top 37 Banks Following The Application Of Our New Criteria」を発表。銀行セクターに対する見方の再調整を基準の変更を通じて反映させたと表明した。