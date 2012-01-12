イタリアが短期国債入札、12カ月物利回りが大幅に低下

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［ミラノ／ローマ １２日 ロイター］ イタリア財務省は１２日、２種類の短期国債入札を実施した。
１２カ月物の利回りは２．７３５％と前回１２月の５．９５％から大幅に低下、２０１１年６月以来の低水準となった。応札倍率は１．５倍で前回は１．９倍だった。
今回の入札での新規借り入れ額は４３億ユーロ。
欧州中央銀行（ＥＣＢ）による大量の資金供給で、短期債への需要が膨らんだ。
ＩＮＧのストラテジスト、アレッサンドロ・ジャンサンティ氏は「利回りからみて良好な結果だ。最近はなかった規模の短期債入札で、借り換えは７７億ユーロにすぎなかった」と述べた。
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