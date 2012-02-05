北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが５日にまとめた２月３─５日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Chronicle .............................２２００万ドル 2 (*) The Woman in Black ....................２１００万ドル 3 (1) The Grey .............................. ９５０万ドル 4 (*) Big Miracle ........................... ８５０万ドル 5 (2) Underworld: Awakening ................. ５６０万ドル 6 (3) One for the Money ..................... ５３０万ドル 7 (4) Red Tails ............................. ５００万ドル 8 (7) The Descendants ....................... ４６０万ドル 9 (5) Man on a Ledge ........................ ４５０万ドル 10 (6) Extremely Loud & Incredibly Close ..... ３９０万ドル ［ロサンゼルス ５日 ロイター］
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