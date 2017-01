北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが5日にまとめた2月3─5日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (*) Chronicle .............................2200万ドル 2 (*) The Woman in Black ....................2100万ドル 3 (1) The Grey .............................. 950万ドル 4 (*) Big Miracle ........................... 850万ドル 5 (2) Underworld: Awakening ................. 560万ドル 6 (3) One for the Money ..................... 530万ドル 7 (4) Red Tails ............................. 500万ドル 8 (7) The Descendants ....................... 460万ドル 9 (5) Man on a Ledge ........................ 450万ドル 10 (6) Extremely Loud & Incredibly Close ..... 390万ドル [ロサンゼルス 5日 ロイター]