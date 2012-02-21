北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２０日にまとめた２月１７─２０日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。 順位 1 (2) Safe House ............................２８４０万ドル 2 (1) The Vow ...............................２６６０万ドル 3 (3) Journey 2: The Mysterious Island ......２６４０万ドル 4 (*) Ghost Rider: Spirit of Vengeance ......２５７０万ドル 5 (*) This Means War ........................２０４０万ドル 6 (4) Star Wars: Episode 1 - Phantom Menace .１０２０万ドル 7 (5) Chronicle ............................. ９２０万ドル 8 (*) The Secret World of Arrietty .......... ８１０万ドル 9 (6) The Woman in Black .................... ７８０万ドル 10 (7) The Grey .............................. ３８０万ドル ［ロサンゼルス ２０日 ロイター］
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