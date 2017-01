[インディアナポリス(米インディアナ州) 5日 ロイター] 米歌手マドンナが5日、ナショナル・フットボールリーグ(NFL)の王座決定戦スーパーボウルのハーフタイムショーでパフォーマンスを披露した。

2日の記者会見で「夢がかなった」と語っていたマドンナ。この日は、北欧神話のワルキューレ風の鎧と兜を身にまとい、トロイの戦士のような男性パフォーマーを従えて登場。

「ライク・ア・プレイヤー」のほか、新曲「Give Me All Your Luvin'(原題)」も披露するなど、華麗なショーで観客を沸かせた。