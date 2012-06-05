豪カンタス航空が最大90％の減益見通し、株価急落

［シドニー ５日 ロイター］ 豪カンタス航空(QAN.AX)は５日、国際部門の赤字拡大、旅行需要の減退、燃料コスト急騰により、２０１１／１２年度の実質ベースの税引き前利益が最大で９０％減少するとの見通しを示した。これを受け、同社株は過去最安値に下落している。

発表によると、同年度の実質利益（税引前）は５０００万豪ドル（４８６０万米ドル）─１億豪ドルとなる見込み。前年度は５億５２００万豪ドル、アナリスト予想の平均は２億８５００万豪ドルだった。

同社株は一時１８．３％下落。その後下げ幅はやや縮小している。

同社は来月から、収益性の高い国内部門と赤字の国際部門の事業を分離する予定。

２０１１／１２年度の国際部門の利払い・税引き前利益（ＥＢＩＴ）は４億５０００万豪ドル超の赤字となる見込み。前年は２億１６００万豪ドルの赤字だった。国内部門のＥＢＩＴは６億豪ドル超の見込み。