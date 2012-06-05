豪カンタス航空が最大90％の減益見通し、株価急落

Business |
［シドニー ５日 ロイター］ 豪カンタス航空(QAN.AX)は５日、国際部門の赤字拡大、旅行需要の減退、燃料コスト急騰により、２０１１／１２年度の実質ベースの税引き前利益が最大で９０％減少するとの見通しを示した。これを受け、同社株は過去最安値に下落している。
発表によると、同年度の実質利益（税引前）は５０００万豪ドル（４８６０万米ドル）─１億豪ドルとなる見込み。前年度は５億５２００万豪ドル、アナリスト予想の平均は２億８５００万豪ドルだった。
同社株は一時１８．３％下落。その後下げ幅はやや縮小している。
同社は来月から、収益性の高い国内部門と赤字の国際部門の事業を分離する予定。
２０１１／１２年度の国際部門の利払い・税引き前利益（ＥＢＩＴ）は４億５０００万豪ドル超の赤字となる見込み。前年は２億１６００万豪ドルの赤字だった。国内部門のＥＢＩＴは６億豪ドル超の見込み。
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文