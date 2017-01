12月5日、欧州外為市場では、スペイン国債入札やユーロ圏小売売上高に対する失望からユーロが下げに転じ、電子取引システムEBSで1ユーロ=1.3088ドルを付けた。マドリードで昨年1月撮影(2012年 ロイター/Andrea Comas) Euro notes are spread out at a bank branch in Madrid January 13, 2011. Spain and Italy staged successful bond sales on Thursday, buying European leaders a...

Reuters/Andrea Comas (SPAIN - Tags: BUSINESS)