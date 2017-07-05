〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期

［東京 ５日 ロイター］ - ＜１０：１２＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期 日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年超３年以下」 （買入予定額２８００億円）、「残存３年超５年以下」（同３０００億円）、「残存５年 超１０年以下」（同４５００億円）。 国債買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限 月９月限は１５０円１０銭台前半から半ばの水準で推移している。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.13 -0.1 -0.0 9:1 年 6 25 05 6 5 -0.07 -0.0 0.00 10: 年 2 64 2 05 10 0.073 0.08 -0.0 10: 年 1 02 05 20 0.59 0.59 -0.0 10: 年 9 03 10 30 0.85 0.86 -0.0 10: 年 01 10 40 1.035 1.04 -0.0 10: 年 6 04 04 ＜０９：０１＞ 国債先物は前日終値付近、手掛かり難で方向感欠く 国債先物中心限月９月限は前営業日比変わらずの１５０円１５銭で寄り付いた。前日 の米債市場が休場で、外部環境による円債への影響が限られる中、手掛かり難から、前日 終値付近で方向感に欠く動きとなっている。 日銀はきょう、「残存１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下 」を対象に国債買い入れを通告する予定。 市場では、「日銀買い入れがきょうの注目材料。ただ、５年超１０年以下の買い入れ は７日にも予定され、１０年ゾーンの需給は崩れにくいだろう」（証券）との声が聞かれ た。 TRADEWEB OFFER BID 前日 時 比 間 2 -0.13 -0.1 -0.0 8:5 年 7 24 04 0 5 -0.07 -0.0 0 8:5 年 4 66 9 10 0.072 0.07 -0.0 9:0 年 9 04 0 20 0.588 0.59 -0.0 9:0 年 7 05 1 30 0.849 0.86 -0.0 8:5 年 01 1 40 1.033 1.04 -0.0 8:4 年 6 04 9 日本相互証券の日中画面 トレードウェブの日中画面 国債引値 メニュー １０年物国債先物 国債引値一覧(１０年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(２０年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(２・４・５・６年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物（ＴＦＸ） ユーロ円金利先物（ＳＧＸ） 無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ） ＴＩＢＯＲレート 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (