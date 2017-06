ドル114円前半で下げ渋り、6月利上げ観測が下支え

[東京 11日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、若干ドル安/円高の114円前半。米格付け機関がカナダの大手銀を格下げしたことを受け、カナダドルが対米ドルや対円で下落した。ドル/円では、国内輸出企業などからじわりと売りが出たが、引き続き米国の6月利上げ観測が支えとなり、下げは限定的となった。

ドル/円は「下押しもあまい(幅が出ない)が、上値も重い」(FX会社)とされ、午後3時までのドルのレンジは114.10―114.37円にとどまった。

実需筋では「久々の114円台ということで輸出企業から売りが出ている。積極的というより、必要な分だけという印象」(国内金融機関)との指摘がでていた。

米国の6月利上げ織り込みが8割超に進んでいるほか、主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議で米国からのドル高けん制があっても「それほどトーンは強くないだろう」(外為アナリスト)との見方が一部で出ている。

シカゴ・マーカンタイル・エクスチェンジ(CME)のフェド・ウォッチによると、6月13―14日に開催される次回の米公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジが現行の0.75―1.00%から、1.00―1.25%に引き上げられる確率は83.1%。

米第1・四半期の国内総生産(GDP)が年率換算で前期比0.7%増と弱い伸びにとどまったことを受け、5月2日に同利上げ確率は67.5%まで低下したが、FOMCが3日の声明で「第1・四半期の経済成長の減速は、一時的である可能性が高い」(the slowing in growth during the first quarter as likely to be transitory)との認識を示したことで、利上げ確率は再び上昇に転じた。

財務省が発表した2016年度の経常収支は20兆1990億円の黒字。年度累計の黒字額が20兆円台に乗せたのは07年度以来9年ぶりとなる。

市場の反応は限定的だった。