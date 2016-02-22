東京マーケット・サマリー（22日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 JPY= ユーロ／ドル EUR= ユーロ／円 EURJPY=
午後5時現在 112.87/89 1.1085/89 125.13/17
ＮＹ午後5時 112.54/60 1.1132/37 125.33/37
午後５時のドル／円 JPY=EBS は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べ、ドル高／円安の１１２円後半。実需筋や国内機関投資家による取引が膨らまず、午後には１１２円後半での小動きに終始して、方向感が出なかった。
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＜株式市場＞
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