東京マーケット・サマリー（21日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY=
午後5時現在 113.52/54 1.0576/80 120.07/11
欧州時間終盤 113.09 1.0619 120.09
午後５時のドル／円は、欧州時間終盤に比べてドル高／円安の１１３円半ば。午前はトランプ米大統領の「驚くべき減税案」への根強い思惑を背景に、投機筋がドルを買い戻した。午後は日経平均の上げ幅拡大を横目に１１３円後半まで強含んだが、その後は伸び悩んだ。
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