東京マーケット・サマリー（1日）

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■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 JPY= ユーロ／ドル EUR= ユーロ／円 EURJPY=
午後5時現在 121.21/23 1.0844/48 131.45/49
ＮＹ午後5時 121.03/08 1.0830/32 131.18/22
午後５時のドル／円 JPY=EBS は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べ、ややドル高／円安の１２１円前半。大幅続伸となった日経平均株価が午後にかけて高値もみ 合いとなり、ドル／円も１２１円前半で方向感を欠いた。
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＜株式市場＞
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