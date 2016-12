トニー賞「王様と私」にリバイバル作品賞、渡辺謙は主演男優賞逃す

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米演劇界で最高の栄誉とされるトニー賞の第69回授賞式が7日、ニューヨークで開かれ、ミュージカル部門の主演男優賞はマイケル・サーベリスが受賞した。同賞には、ミュージカル「王様と私」で主役を務める渡辺謙もノミネートされていたが、受賞を逃した。

マイケル・サーベリスは「Fun Home」の主演俳優。「Fun Home」はミュージカル部門の作品賞、脚本賞なども受賞した。

「王様と私」はミュージカル部門でリバイバル作品賞を受賞したほか、ケリー・オハラが主演女優賞を獲得するなど4冠に輝いた。

演劇部門では、「The Audience」のヘレン・ミレンが主演女優賞を受賞。「The Curious Incident of the Dog in the Night-Time」が作品賞、主演男優賞など5冠を達成した。

