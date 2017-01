北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 7日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターがまとめた12月5─7日の映画の北米興行収入トップ10。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

1 (1) The Hunger Games: Mockingjay - Part 1..2160万ドル

2 (2) Penguins of Madagascar.................1110万ドル

3 (5) Horrible Bosses 2.......................860万ドル

4 (3) Big Hero 6..............................810万ドル

5 (4) Interstellar............................800万ドル

6 (6) Dumb and Dumber To......................420万ドル

7 (7) The Theory of Everything ...............270万ドル