United Arrows Ltd.-Data Book (April 1, 2015 - March 31, 2016)

2016年3月期 決算説明会補足資料

(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

April 1, 2015 ~ March 31, 2016

株式会社ユナイテッドアローズ

-目次- CONTENTS

Ⅰ.財務・業績の推移 Financial Performance ……………………………………………………………………………………………………………… 1

1.決算の概要 Financial Result

(1) 連結 Cosolidated

(2) 単体 Non-Consolidated

2. 売上の推移 Sales ……………………………………………………………………………………………………………… 3

3. 販売費及び一般管理費 SGA expenses ……………………………………………………………………………………………………………… 4

(1) 連結 Cosolidated

(2) 単体 Non-Consolidated

4.主な経営指標等の推移 Financial Indicators ……………………………………………………………………………………………………………… 5

(1) 連結 Cosolidated

(2) 単体 Non-Consolidated

Ⅱ.営業の概況(単体) Operation Review (Non-Consolidated)

1.売上高・客数・客単価前期比推移(%) Net Sales, Number of Customers and Ave. Spending per Customer (YOY) ……………………………………………………………… 6

2.チャネル別・小売エリア別売上高 Sales by Sales Channel and Retail Area ……………………………………………………………………………………………………………… 11

3.品目別売上高 Sales by Category ……………………………………………………………………………………………………………… 17 4.単位当たり売上高(直営店)Efficiency of Sales (Directly Operated Stores) ……………………………………………………………………………………………………………… 20 5.売場面積、従業員数 Sales Area and Number of Employees ……………………………………………………………………………………………………………… 22

6.設備投資の状況 Capital Expenditures ……………………………………………………………………………………………………………… 23

注:

Note:

・ 売上高(連結)には、株式会社フィーゴ(2006/3期~)、株式会社ペレニアル ユナイテッドアローズ(2009/3期~2011/3期)、株式会社コーエン(2009/3期~)、 台湾聯合艾諾股份有限公司 (2014/3期~)の売上高が含まれております。

・ 「ビジネスユニット計」には、小売、ネット通販、卸売等の売上が含まれております。また、「その他」の売上高には、アウトレット、催事販売の売上が含まれております。

・ ユナイテッドアローズには、2016年3月現在、「ユナイテッドアローズ」(34店舗)、「ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ」(43店舗)、「ザ ソブリンハウス」(1店舗)、「ディストリクト ユナイテッドアローズ」(1店舗)、

「ボウ & アローズ」(1店舗)、「モンキータイム ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ」(2店舗)、「スティーブン アラン」(3店舗)、「ロク ビューティ&ユース」(1店舗)が含まれております。

・ SBUには、2016年3月現在、「アナザーエディション」(15店舗)、「ジュエルチェンジズ」(10店舗)、「オデット エ オディール」(21店舗)、「ボワソンショコラ」(3店舗)、

「ドゥロワー」(7店舗)、 「アストラット」(2店舗)、「アンルート」(2店舗)、「ジ エアポート ストア ユナイテッドアローズ」(3店舗)、 「ザ ステーションストア ユナイテッドアローズ」(5店舗)、 および「アーキペラゴ ユナイテッドアローズ」(1店舗)が含まれております。

・「キャス・キッドソン」および「時しらず」は2011/3期に、「ザ ハイウェイストア ユナイテッドアローズ」は2015/3期(2015年2月)に、「アーキペラゴ ユナイテッドアローズ」は2016/3期(2016年3月)に事業の展開を終了いたしました。

