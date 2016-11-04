United Arrows Ltd.-Data Book (April 1, 2016 - September 31, 2016)

UNITED ARROWS LTD. DATA BOOK

Ⅰ．財務・業績の推移 Financial Performance

１． 連結 決算の概要 Consolidated Financial Result ……………………………………………………………………………………………………………… 1 ２． 連結 販売費及び一般管理費 Consolidated SGA Expenses ……………………………………………………………………………………………………………… 2 ３． 単体 売上推移 Non-consolidated Sales Trend

Ⅱ．営業の概況（単体） Operation Review (Non-Consolidated)

１．売上高・客数・客単価前期比推移（％） Net Sales, Number of Customers, and Average Spending per Customer （YoY） ……………………………………………………………… 3

２．チャネル別・小売エリア別売上高 Sales by Sales Channel and Retail Area ……………………………………………………………………………………………………………… 8

３．品目別売上高 Sales by Category ……………………………………………………………………………………………………………… 14 ４．単位当たり売上高（直営店）Efficiency of Sales (Directly Operated Stores) ……………………………………………………………………………………………………………… 17 ５．期末売場面積、期末従業員数 Sales Area and Number of Employees at the end of the term …………………………………………………………………………………………… 19 ６．設備投資の状況 Capital Expenditures ……………………………………………………………………………………………………………… 20

注：

Note:

・ 売上高（連結）には、株式会社フィーゴ（2006/3期～）、株式会社コーエン（2009/3期～）、台湾聯合艾諾股份有限公司 （2014/3期～）の売上高が含まれます。

・ 「ビジネスユニット計」には小売、ネット通販、卸売等の売上、「その他」にはアウトレット、催事販売の売上が含まれます。

・ ユナイテッドアローズには、「ユナイテッドアローズ」（35店舗）、「ザ ソブリンハウス」（1店舗）、「ディストリクト ユナイテッドアローズ」（1店舗）、 「ボウ ＆ アローズ」（1店舗）、「アストラット」（２店舗）、

「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」（41店舗）、「モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」（２店舗）、「スティーブン アラン」（３店舗）、「ロク ビューティ＆ユース」（２店舗）、

「エイチ ビューティ＆ユース」（1店舗）が含まれます。なお、「アストラット」については2016年3月期まではSBUに含まれます。

・グリーンレーベル リラクシングには、「グリーンレーベル リラクシング」（68店舗）、「ワークトリップ アウトフィッツ グリーンレーベル リラクシング」（１店舗）が含まれます。

・ SBUには、「アナザーエディション」（13店舗）、「ジュエルチェンジズ」（10店舗）、「オデット エ オディール」（19店舗）、「ボワソンショコラ」（4店舗）、「ドゥロワー」（７店舗）、「アンルート」（２店舗）、

「ジ エアポート ストア ユナイテッドアローズ」（３店舗）、「ザ ステーションストア ユナイテッドアローズ」（５店舗）が含まれます。

・ SBUの「ザ ハイウェイストア ユナイテッドアローズ」は2015/3期、「アーキペラゴ ユナイテッドアローズ」は2016/3期に事業の展開を終了しました。

-CONTENTS-

UNITED ARROWS LTD. DATA BOOK

Cash and cash equivalents at the term-end 前期比 YoY （％） 107.0 77.1 112.3 88.4 78.6 90.9 88.3 103.8 99.3

-１-

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３． 単体 売上推移 Non-consolidated Sales Trend

（単位：百万円／millions of yen ）

Non-consolidated net sales

ビジネスユニット計

Total business units

UNITED ARROWS

green label relaxing

CHROME HEARTS

SBU

その他

Other