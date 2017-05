UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝総じて小幅高、米雇用統計に注目

[ベンガルール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨は総じて小幅高。今週発表 の米雇用統計を控え、ドルが伸び悩む展開となっている。 シンガポールドルと台湾ドルが小幅高。株価の上昇が背景。 インドネシアルピアも上昇。租税特赦制度による資金流入が支援要因。2月末 時点のインドネシアの外貨準備は1199億ドルと、2011年8月以来の高水準。税収 やエネルギー輸出収入が寄与した。 マレーシアリンギは小幅下落。アナリストによると、米国債利回りの上昇でマ レーシア国債が売られている。 RBSのアジア担当エコノミスト、バニンデル・シン氏は「3月の米利上げを予想す る投資家が大半だが、問題はタカ派的な利上げになるのか、ハト派的な利上げになるのか だ。今週末の米雇用統計でそれがわかるだろう」と述べた。 人民元はほぼ変わらず。人民元建ての2月の中国貿易収支は、3年ぶりの 赤字となった。輸入が急増した。 前日発表の2月末時点の中国の外貨準備高は、8カ月ぶりに増加に転じた。ただ、一 部のアナリストは、小幅な増加にとどまっており、特に米国債利回りの上昇が進めば、資 本流出圧力が強まると指摘している。 0528GMT(日本時間午後2時28分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0528 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.73 113.98 +0.22 Sing dlr 1.4101 1.4111 +0.07 Taiwan dlr 30.815 30.850 +0.11 Korean won 1145.50 1146.10 +0.05 Baht 35.16 35.08 -0.22 Peso 50.270 50.270 +0.00 Rupiah 13338 13346 +0.06 Rupee 66.64 66.68 +0.07 Ringgit 4.4480 4.4450 -0.07 Yuan 6.9030 6.9043 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.73 117.07 +2.94 Sing dlr 1.4101 1.4490 +2.76 Taiwan dlr 30.815 32.279 +4.75 Korean won 1145.50 1207.70 +5.43 Baht 35.16 35.80 +1.84 Peso 50.27 49.72 -1.09 Rupiah 13338 13470 +0.99 Rupee 66.64 67.92 +1.93 Ringgit 4.4480 4.4845 +0.82 Yuan 6.9030 6.9467 +0.63