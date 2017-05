UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝下落、米長期金利の上昇で

(内容を追加しました) [9日 ロイター] - 9日のアジア通貨は下落。米長期金利がADP雇用報告を受 けて上昇したことが背景。 韓国ウォンは1%以上下落。台湾ドルも約0.5%値下がりして いる。 マレーシアリンギとインドネシアルピアも下落。前日の原油価格の下落 を受けて、石油・ガス輸出収入が減るとの懸念が浮上している。 人民元は小幅安。2月の中国の消費者物価指数(CPI)は、2015年1月以来の 低い伸びとなった。 リンギは0.1%下落し、2月21日以来の安値となる1ドル=4.4570リンギ 。米長期金利の上昇を受けて、海外勢がマレーシア債を売却している。 2月のマレーシア債の外国人の売買動向は、4カ月連続の売り越し。外国人保有比率 は44.7%と、2015年1月以降で最低となった。 0549GMT(日本時間午後2時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0549 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.530 114.32 -0.18 Sing dlr 1.421 1.4180 -0.18 Taiwan dlr 31.010 30.865 -0.47 Korean won 1157.600 1145.5 -1.05 Baht 35.350 35.24 -0.31 Peso 50.395 50.34 -0.11 Rupiah 13370.000 13345 -0.19 Rupee 66.793 66.70 -0.15 Ringgit 4.457 4.452 -0.11 Yuan 6.919 6.9135 -0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.530 117.07 +2.22 Sing dlr 1.421 1.4490 +2.00 Taiwan dlr 31.010 32.279 +4.09 Korean won 1157.600 1207.70 +4.33 Baht 35.350 35.80 +1.27 Peso 50.395 49.72 -1.34 Rupiah 13370.000 13470 +0.75 Rupee 66.793 67.92 +1.69 Ringgit 4.457 4.4845 +0.62 Yuan 6.919 6.9467 +0.39