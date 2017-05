UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝下落、地政学リスクを懸念　ペソは上昇

[10日 ロイター] - 10日のアジア通貨は、フィリピンペソを除き、下落。地 政学リスクが投資家心理を圧迫しており、リスク回避姿勢が強まっている。 韓国ウォンは0.67%下落し、5営業日続落。アジア通貨では最大の下 げを記録している。 北朝鮮の兵器開発に加え、米海軍の空母打撃群がシンガポールから朝鮮半島に向かう との報道が嫌気されている。 ANZは「地政学上の緊張がさらにエスカレートすれば、韓国ウォンはさらに売りが 出やすくなる」と述べた。 台湾ドルは7営業日続落。シンガポールドルも0.23%下落し、5 営業日続落。 フィリピンペソは0.65%上昇し、2月初旬以来の高値。過去1週間で フィリピン株に大量の資金が流入したことが背景。 ノルデア・マーケッツのチーフアナリストは「フィリピンの政情に対する懸念が一時 的に後退したことが、資金流入の背景だろう。市場の関心は、ドゥテルテ大統領の問題発 言から経済対策に移っている」と述べた。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0430 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.380 111.05 -0.30 Sing dlr 1.407 1.4043 -0.20 Taiwan dlr 30.660 30.601 -0.19 Korean won 1142.100 1134.5 -0.67 Baht 34.649 34.599 -0.14 Peso 49.755 50.08 +0.65 Rupiah 13320.000 13315 -0.04 Rupee 64.423 64.28 -0.22 Ringgit 4.438 4.4335 -0.10 Yuan 6.907 6.9010 -0.08 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.380 117.07 +5.11 Sing dlr 1.407 1.4490 +2.98 Taiwan dlr 30.660 32.279 +5.28 Korean won 1142.100 1207.70 +5.74 Baht 34.649 35.80 +3.32 Peso 49.755 49.72 -0.07 Rupiah 13320.000 13470 +1.13 Rupee 64.423 67.92 +5.43 Ringgit 4.438 4.4845 +1.05 Yuan 6.907 6.9467 +0.58