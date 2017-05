UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝総じて上昇、地政学リスクに対する懸念緩和

[12日 ロイター] - アジア通貨は総じて上昇。リスク資産に対する警戒感は根 強いものの、地政学リスクに対する懸念が緩和している。 米国債利回りの低下も支援材料。 韓国ウォンは7営業ぶりに上昇。地政学的な緊張がエスカレートすること はないとの期待が浮上している。 タイバーツとシンガポールドルも上昇。円が買われていることが支援 材料となっている。 インドルピーは0.3%下落。アナリストによると、買われ過ぎとの見方が 出ている。 ロイター調査によると、シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は13日の金 融政策見直しで政策を据え置く見通し。 シンガポールドルは、MASがハト派色を弱めるとの見方から、2営業日連続で上昇 している。 0612GMT(日本時間午後3時12分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Change on the day at 0612 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.510 109.6 +0.08 Sing dlr 1.401 1.4033 +0.14 Taiwan dlr 30.570 30.650 +0.26 Korean won 1143.200 1145.8 +0.23 Baht 34.521 34.561 +0.12 Peso 49.545 49.635 +0.18 Rupiah 13285.000 13280 -0.04 Rupee 64.713 64.49 -0.34 Ringgit 4.428 4.431 +0.07 Yuan 6.894 6.8903 -0.06 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.510 117.07 +6.90 Sing dlr 1.401 1.4490 +3.40 Taiwan dlr 30.570 32.279 +5.59 Korean won 1143.200 1207.70 +5.64 Baht 34.521 35.80 +3.70 Peso 49.545 49.72 +0.35 Rupiah 13285.000 13470 +1.39 Rupee 64.713 67.92 +4.96 Ringgit 4.428 4.4845 +1.28 Yuan 6.894 6.9467 +0.76 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。