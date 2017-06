UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝小動き、米雇用統計待ち

[1日 ロイター] - アジア通貨は総じて小動き。今週発表の米雇用統計に注目が集まっている。 ただ、人民元は約7カ月ぶりの高値まで上昇した。中国人民銀行(中央銀行)が基準値(中間値)を大 幅な元高・ドル安水準に設定。大手国有銀行がドル売りを出した。 マレーシアリンギは0.2%安の1ドル=4.28リンギ。5月24日以来の安値。マレーシア の5月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は50を割り込んだ。 タイバーツは0.3%安の1ドル=34.160バーツ。5月のタイ消費者物価指数(CPI )は、過去14カ月で初めて低下した。 タイ中銀は、来週5日に外為規制改革に関する記者会見を開くと発表。中銀はバーツ高の抑制を目指し ている。 インドネシア市場は休場。 インドルピーは0.1%高。1─3月のインド国内総生産(GDP)は前年同期比6.1%増 と、前四半期の7.0%増から鈍化した。 0705GMT(日本時間午後4時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0705 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.960 110.75 -0.19 Sing dlr 1.385 1.3831 -0.12 Taiwan dlr 30.095 30.102 +0.02 Korean won 1122.000 1119.5 -0.22 Baht 34.160 34.05 -0.32 Peso 49.800 49.765 -0.07 Rupee 64.475 64.50 +0.04 Ringgit 4.287 4.279 -0.19 Yuan 6.800 6.8170 +0.25 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.960 117.07 +5.51 Sing dlr 1.385 1.4490 +4.64 Taiwan dlr 30.095 32.279 +7.26 Korean won 1122.000 1207.70 +7.64 Baht 34.160 35.80 +4.80 Peso 49.800 49.72 -0.16 Rupee 64.475 67.92 +5.34 Ringgit 4.287 4.4845 +4.61 Yuan 6.800 6.9467 +2.15 (