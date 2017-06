UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝総じて小動き　ＦＯＭＣ控え　バーツ約2年ぶり高値

[13日 ロイター] - 13日のアジア通貨は、慎重なムードの中、総じて小動き 。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果待ちとなっている。 今回のFOMCでは、利上げが決まり、バランスシートの縮小計画が公表されるので はないかとの見方が多い。 タイバーツが0.3%高と、約2年ぶりの高値。経常収支が大幅な黒字とな ったことやポートフォリオ投資が背景。5月の海外からの観光客は前年同月比4.6%増 、観光収入は6.9%増だった。 シンガポールドルは0.07%高。シンガポールの第1・四半期の失業率( 確定値)は2.2%。速報値は2.3%だった。 休場明けのマレーシアリンギは0.15%高。資金流入が支援材料。 台湾ドルと韓国ウォンは、米ハイテク株の下落が重しとなっている。 台湾ドルは0.1%安で約3週間ぶりの安値。前日まで5営業日連続の下落 となっている。 韓国ウォンは0.3%安。約4週間ぶりの安値をつけた。 韓国銀行(中央銀行)の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁は13日、「緩和ペースを調整 する必要があるかもしれない」との自身の前日の発言について、近く金融を引き締める兆 候と解釈すべきではないと述べた。 0601GMT(日本時間午後3時01分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0601 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.020 109.92 -0.09 Sing dlr 1.383 1.3839 +0.07 Taiwan dlr 30.202 30.176 -0.09 Korean won 1128.500 1127.3 -0.11 Baht 33.963 34.07 +0.32 Peso 49.565 49.5 -0.13 Rupiah 13293.000 13297 +0.03 Rupee 64.440 64.44 -0.01 Ringgit 4.257 4.2635 +0.15 Yuan 6.797 6.7988 +0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.020 117.07 +6.41 Sing dlr 1.383 1.4490 +4.78 Taiwan dlr 30.202 32.279 +6.88 Korean won 1128.500 1207.70 +7.02 Baht 33.963 35.80 +5.41 Peso 49.565 49.72 +0.31 Rupiah 13293.000 13470 +1.33 Rupee 64.440 67.92 +5.40 Ringgit 4.257 4.4845 +5.34 Yuan 6.797 6.9467 +2.20 (覧ください)