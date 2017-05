UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝ウォンが下落、台湾ドルは堅調

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場では、一部のアジ ア通貨が小幅下落。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言が予想よりタカ 派的だったとの見方で、ドルが上昇したことがが背景。 ただ、アジア通貨の下げ幅は限定的。韓国ウォンは国内市場で0.4%下 落。前日は1.2%値上がりしていた。 タイバーツとフィリピンペソは0.1%安。 台湾ドルは小幅高。1ドル=30.704台湾ドルと2015年5月以来の 高値となっている。生命保険会社の為替ヘッジによるドル売りが背景。市場関係者による と、台湾株の上昇も寄与している。 ABNアムロ銀行の為替担当シニアストラテジスト、ロイ・テオ氏によると、日米首 脳会談や、トランプ米大統領が「一つの中国」政策を尊重すると発言したことを受けて、 リスク選好度が高まっており、これがアジア通貨の支援材料になっている。 0723GMT(日本時間午後4時23分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0723 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.55 114.27 -0.24 Sing dlr 1.4215 1.4204 -0.08 Taiwan dlr 30.735 30.868 +0.43 Korean won 1140.79 1137.40 -0.30 Baht 35.02 34.97 -0.14 Peso 49.935 49.880 -0.11 Rupiah 13328 13328 +0.00 Rupee 66.95 66.92 -0.04 Ringgit 4.4470 4.4480 +0.02 Yuan 6.8703 6.8660 -0.06 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.55 117.07 +2.20 Sing dlr 1.4215 1.4490 +1.93 Taiwan dlr 30.735 32.279 +5.02 Korean won 1140.79 1207.70 +5.87 Baht 35.02 35.80 +2.24 Peso 49.94 49.72 -0.43 Rupiah 13328 13470 +1.07 Rupee 66.95 67.92 +1.46 Ringgit 4.4470 4.4845 +0.84 Yuan 6.8703 6.9467 +1.11