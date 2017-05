UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝台湾ドルが一時20カ月ぶり高値、ウォンは3カ月ぶり高値

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨は、台 湾ドルが一時1年8カ月ぶり高値をつけたほか、韓国ウォンは3カ月ぶ り高値に上昇した。良好な米経済指標は、3月の米利上げ観測を高める 一方、米経済の好調はアジア経済にとってプラス、とアナリストは指摘 している。 台湾ドルは一時1米ドル=30.66台湾ドルと2015 年5月下旬以来の高水準を付けた。ただその後、下げに転じている。 韓国ウォンも昨年11月9日以来のウォン高水準となる 1米ドル=1133ウォンに上昇したが、財政相の発言を受けて介入警 戒感が高まり、前日終盤の水準近くまで押し戻されている。 人民元とタイバーツは小幅高。 マレーシアリンギは0.2%安。昨年第4・四半期の国内総 生産(GDP)が前年比4.5%増と第3・四半期を上回ったが、ほと んど材料視されていない。 インドネシアルピアは、中銀の金利発表を控えてほぼ変わら ず。市場は据え置きを予想している。 0538GMT(日本時間午後2時38分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0538 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.82 114.16 +0.30 Sing dlr 1.4187 1.4187 +0.00 Taiwan dlr 30.820 30.765 -0.18 Korean won 1140.70 1142.20 +0.13 Baht 34.98 35.01 +0.09 Peso 49.930 49.920 -0.02 Rupiah 13325 13328 +0.02 Rupee 66.93 66.91 -0.03 Ringgit 4.4540 4.4470 -0.16 Yuan 6.8583 6.8710 +0.19 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.82 117.07 +2.86 Sing dlr 1.4187 1.4490 +2.14 Taiwan dlr 30.820 32.279 +4.73 Korean won 1140.70 1207.70 +5.87 Baht 34.98 35.80 +2.36 Peso 49.93 49.72 -0.42 Rupiah 13325 13470 +1.09 Rupee 66.93 67.92 +1.49 Ringgit 4.4540 4.4845 +0.68 Yuan 6.8583 6.9467 +1.29