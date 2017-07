UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝総じて小動き、米雇用統計に注目

[7日 ロイター] - 7日のアジア通貨は、米雇用統計の発表を控え慎重なムード の中、総じて小動き。欧州中央銀行(ECB)の金融緩和解除が近いとの見方で、主要国 の国債利回りが上昇している。 インドネシアルピアが7週間ぶりの安値。人民元は横ばい。 タイバーツは5営業日続落。5週間ぶりの安値をつけた。週間ベースで2週 連続の下落となる見通し。 ルピアは3日続落。政府文書によると、インドネシア政府は、今年の歳出引き上げと 歳入目標引き下げを国会に提案した。この結果、財政赤字が法定上限に近づく見通し。同 国の10年債利回りは、2016年11月以来の水準に上昇している。 マレーシアリンギは横ばい。同国の5月の輸出は、前年比32.5%増と、予 想を大幅に上回った。輸入は30.4%増。輸出の伸びが輸入の伸びを上回ったのは20 16年5月以来。 リンギは、週間ベースで4週連続の下落となる見通し。 0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.710 113.2 -0.45 Sing dlr 1.383 1.3820 -0.05 Taiwan dlr 30.583 30.601 +0.06 Korean won 1155.400 1157.4 +0.17 Baht 34.080 34.06 -0.06 Peso 50.565 50.67 +0.21 Rupiah* 13405.000 13387 -0.13 Rupee* 64.735 64.78 +0.06 Ringgit 4.297 4.297 +0.01 Yuan 6.801 6.8035 +0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.710 117.07 +2.95 Sing dlr 1.383 1.4490 +4.79 Taiwan dlr 30.583 32.279 +5.55 Korean won 1155.400 1207.70 +4.53 Baht 34.080 35.80 +5.05 Peso 50.565 49.72 -1.67 Rupiah 13405.000 13470 +0.48 Rupee 64.735 67.92 +4.92 Ringgit 4.297 4.4845 +4.38 Yuan 6.801 6.9467 +2.14 (覧ください)