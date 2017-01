北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 7日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが7日にまとめた9月5─7日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。**は先週トップ10圏外。

1 (1) Guardians of the Galaxy................1020万ドル

2 (2) Teenage Mutant Ninja Turtles...........650万ドル

3 (3) If I Stay..............................580万ドル

4 (5) Let's Be Cops..........................540万ドル

5 (6) The November Man.......................420万ドル

6 (4) As Above, So Below.....................370万ドル

7 (7) When The Game Stands Tall..............370万ドル