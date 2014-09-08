北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク ７日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが７日にまとめた９月５─７日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。**は先週トップ１０圏外。
1 (1) Guardians of the Galaxy................１０２０万ドル
2 (2) Teenage Mutant Ninja Turtles...........６５０万ドル
3 (3) If I Stay..............................５８０万ドル
4 (5) Let's Be Cops..........................５４０万ドル
5 (6) The November Man.......................４２０万ドル
6 (4) As Above, So Below.....................３７０万ドル
7 (7) When The Game Stands Tall..............３７０万ドル
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