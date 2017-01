北米映画興行収入＝脱出ミステリー「The Maze Runner」が初登場首位

[ロサンゼルス 21日 ロイター] - 映画各社や調査会社レントラックの推計に基づく9月19─21日の北米映画興行収入ランキングは、巨大な迷路に閉じ込められた少年たちを描いたミステリー「The Maze Runner(原題)」が3250万ドル(約35億3000万円)で初登場首位となった。

「The Maze Runner」はジェームズ・ダシュナーのヤングアダルト小説を映画化した作品。ディラン・オブライエンなどが出演している。

2位にはリーアム・ニーソン主演のアクション映画「A Walk Among the Tombstones」の1310万ドル。3位にはティナ・フェイらが出演するコメディー作品「This is Where I Leave You」が1190万ドルでランクインした。