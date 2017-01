北米映画興行収入＝ブラッド・ピット主演の戦争映画が初登場1位

[ロサンゼルス/ニューヨーク 19日 ロイター] - 調査会社レントラックのデーターに基づく10月17─19日の北米映画興行収入ランキングは、ブラッド・ピット主演の戦争映画「フューリー」(日本公開11月28日)が2350万ドル(約25億円)で、初登場1位となった。

ベン・アフレック主演のスリラー作品「ゴーン・ガール」(日本公開12月12日)は1780万ドルで、2位に後退。アニメ映画「The Book of Life(原題)」は1700万ドルで、初登場3位となった。

「フューリー」は第2次世界大戦の終戦間近、1台の戦車でドイツ軍と戦った兵士5人を描いた作品。シャイア・ラブーフ、ジョン・バーンサル、マイケル・ペーニャ、ローガン・ラーマンが共演している。

ランキング4位はウォルト・ディズニーのファミリーコメディー映画「Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day(原題)」で、前週の3位から後退した。