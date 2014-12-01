北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク ３０日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターがまとめた１１月２８─３０日の映画の北米興行収入トップ１０。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (1) The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 .５６９０万ドル
2 (*) Penguins of Madagascar.................２５８０万ドル
3 (2) Big Hero 6.............................１８８０万ドル
4 (3) Interstellar...........................１５８０万ドル
5 (*) Horrible Bosses 2......................１５７０万ドル
6 (4) Dumb and Dumber To.....................８２０万ドル
7 (10) The Theory of Everything ..............５１０万ドル
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