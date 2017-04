米、ウクライナ国境付近のロシア軍示す衛星写真公開　

5月13日、米政府は、最新の衛星写真を公開し、ロシア軍が過去数日間、ウクライナとの国境付近に依然展開しており、軍部隊を撤退させたとのロシア側の主張には矛盾があるとの見方を示した。提供写真(2014年 ロイター/Digital Globe via U.S. mission to NATO)