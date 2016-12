〔表〕8月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

[1日 ロイター] - AUTOMAKER AUGUST 2016 AUGUST 2015 PCT CHNG 1 General Motors 256,429 270,480 -5.2 2 Ford Motor 214,482 234,237 -8.4 3 Toyota Motor^^^ 213,125 224,381 -5.0 4 Fiat Chrysler 196,756 190,887 3.1 5 Honda Motor Co^^ 149,571 155,491 -3.8 6 Nissan^ 124,638 133,351 -6.5 7 Hyundai 72,015 72,012 0.0 8 Subaru 60,418 52,697 14.7 9 Kia 54,248 58,897 -7.9 10 Mercedes/Smart 31,909 31,250 2.1 11 BMW 30,500 32,864 -7.2 12 Volkswagen 29,384 32,332 -9.1 13 Mazda Motor Co 26,109 29,938 -12.8 14 Audi 19,264 18,794 2.5 15 Jaguar Land Rover 9,329 6,368 46.5 16 Volvo 7,682 5,869 30.9 17 Mitsubishi 7336 8289 -11.5 TOTAL 1,503,195 1,558,137 -3.5 AUTOMAKER YTD 2016 YTD 2015 PCT CHNG 1 General Motors 1,962,602 2,048,537 -4.2 2 Ford Motor 1,784,009 1,750,589 1.9 3 Toyota Motor^^^ 1,625,158 1,673,002 -2.9 4 Fiat Chrysler 1,522,292 1,460,164 4.3 5 Honda Motor Co^^ 1,094,725 1,054,816 3.8 6 Nissan^ 1,055,227 1,000,706 5.4 7 Hyundai 521,078 514,175 1.3 8 Kia 442,544 426,160 3.8 9 Subaru 391,969 375,632 4.3 10 Mercedes/Smart 245,329 243,505 0.7 11 BMW 239,631 263,908 -9.2 12 Volkswagen 207,156 238,074 -13.0 13 Mazda Motor Co 199,378 216,090 -7.7 14 Audi 134,562 130,063 3.5 15 Mitsubishi 67160 65701 2.2 16 Jaguar Land Rover 66,441 52,769 25.9 17 Volvo 52,892 40,854 29.5 TOTAL 11,612,153 11,554,745 0.5