コラム：バフェット氏の米経済楽観論、長期的には妥当

[29日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 元財務長官でホワイトハウスの経済政策における長老でもあるラリー・サマーズ氏は米経済が「長期的停滞」の時期に入ったと考えている。だが、ウォーレン・バフェット氏はその主張に納得していない。

バークシャー・ハサウェイの会長を務めるバフェット氏は、先週末、株主に対する書簡のなかで「米国の未来はかつてないほど明るい」と主張している。

バフェット氏は歴史を味方につけているし、恐らく超長期的には彼の正しさが証明されるのだろう。とはいえ、金融危機以降のバランスと持続性を欠く回復のせいで、米経済・グローバル経済の当面の展望は依然として暗いままだ。

数年前、米国の成長が急停止したのではないかという疑問を最初に提起したのが米ノースウェスタン大学のロバート・ゴードン氏である。同じ主張は、同氏の近著「The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War(原題)」にも再登場している。

ゴードン氏は、米経済にはいくつかの要因に足を引っ張られていると言う。特に、人口動態における不利なトレンドのせいで生産量が抑制されており、過去に比べ現代のテクノロジーは生産性を向上する力が乏しいというのが彼の主張だ。しかし、これらの論拠はいずれも脆弱である。

人口動態の長期的な予測は間違いやすく、特に伝統的に多数の移民を受け入れてきた米国のような国ではなおさらである。