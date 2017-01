[ワシントン 22日 ロイター] - 米連邦住宅金融局(FHFA)が発表した5 月の住宅価格指数は前月比0.4%上昇し、前年比で5.5%上昇した。 詳細は以下の通り。 May Apr (Prev) May 2013 変化率(%) +0.4 +0.1 unch +5.5 May Apr (Prev) May 2013 指数 212.4 211.6 211.4 201.3