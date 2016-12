〔情報ＢＯＸ〕米大統領選の選挙人獲得数（午後4時40分）、クリントン氏218人・トランプ氏277人

[ワシントン 9日 ロイター] - 米メディアによると、米東部時 間9日午前2時40分(日本時間9日午後4時40分)時点で、民主党の クリントン候補が獲得した選挙人の数は218人、共和党のトランプ候補 は277人。過半数の270人の獲得で当選となる。 各州の結果は以下の通り。 State Polls close(EST) Projectedwinner Electoralvotes Alabama 8 p.m. Trump 9 Alaska 12 a.m. Trump 3 Arizona 9 p.m. 11 Arkansas 8:30 p.m. Trump 6 California 11 p.m. Clinton 55 Colorado 9 p.m. Clinton 9 Connecticut 8 p.m. Clinton 7 Delaware 8 p.m. Clinton 3 Florida 8 p.m. Trump 29 Georgia 7 p.m. Trump 16 Hawaii 11 p.m. Clinton 4 Idaho 11 p.m. Trump 4 Illinois 8 p.m. Clinton 20 Indiana 7 p.m. Trump 11 Iowa 10 p.m. Trump 6 Kansas 9 p.m. Trump 6 Kentucky 7 p.m. Trump 8 Louisiana 9 p.m. Trump 8 Maine 8 p.m. Clinton 3 Maryland 8 p.m. Clinton 10 Massachusetts 8 p.m. Clinton 11 Michigan 9 p.m. 16 Minnesota 9 p.m. 10 Mississippi 8 p.m. Trump 6 Missouri 8 p.m. Trump 10 Montana 10 p.m. Trump 3 Nebraska 9 p.m. Trump 4 Nevada 10 p.m. Clinton 6 New Hampshire 7 p.m. 4 New Jersey 8 p.m. Clinton 14 New Mexico 9 p.m. Clinton 5 New York 9 p.m. Clinton 29 North Carolina 7:30 p.m. Trump 15 North Dakota 11 p.m. Trump 3 Ohio 7:30 p.m. Trump 18 Oklahoma 8 p.m. Trump 7 Oregon 11 p.m. Clinton 7 Pennsylvania 8 p.m. Trump 20 Rhode Island 8 p.m. Clinton 4 South Carolina 7 p.m. Trump 9 South Dakota 9 p.m. Trump 3 Tennessee 8 p.m. Trump 11 Texas 9 p.m. Trump 38 Utah 10 p.m. Trump 6 Vermont 7 p.m. Clinton 3 Virginia 7 p.m. Clinton 13 Washington 11 p.m. Clinton 12 Washington DC 8 p.m. Clinton 3 West Virginia 7:30 p.m. Trump 5 Wisconsin 9 p.m. Trump 10 Wyoming 9 p.m. Trump 3