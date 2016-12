オバマ米大統領の予算案、今後10年の財政赤字を圧縮へ＝ＣＢＯ

3月29日、米議会予算局(CBO)は、オバマ米大統領(写真)の2017年度予算関連法案が成立した場合、向こう10年間の財政赤字は6兆9000億ドルに達するが、現行の税・歳出法に比べると約2兆4000億ドル圧縮されるとの分析を公表した。28日撮影(2016年 ロイターU.S. President Barack Obama delivers the keynote address at the awards dinner for Sy/Yuri Gripas)